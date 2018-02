"Una mer*a di donna": Francesca Cipriani sotto attacco al'Isola

"Una mer*a di donna". Così all'Isola dei Famosi Franco Terlizzi attacca Francesca Cipriani dopo la nomination ricevuta dalla showgirl in puntata. Parole al veleno che arrivano al culmine di una situazione tesa lunga una settimana.

Nei giorni scorsi, infatti, Francesca se l'era presa con Franco perché non l'aveva scelta come compagna nell'Isola dei "Mejor". Lui si era discolpato spiegando che la sua decisione era arrivata come imposizione da parte degli altri naufraghi. Una versione a cui lei non aveva creduto. Così, nel corso dell'ultima puntata, non appena si è presentata l'occasione necessaria, la ragazza si è "vendicata" con la nomination.

La vendetta, però, non è piaciuta a Franco. Che ora sbotta: "Mi ha nominato per la seconda volta, pensa che io sono stato la causa di tutto", spiega l'ex pugile durante una conversazione con Amaurys Perez. Poi la offende definendola "una mer*a di donna". Una frase che non piace ad Amaurys: "Non posso accettare queste parole", spiega. Più in là, però, Gaspare lo sostiene: "Come diceva Walter Chiari, se uno è stron*o non gli puoi dire brighella".