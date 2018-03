Isola: Alfonso Signorini racconta la verità sull'astio tra Francesca Cipriani e Valeria Marini

Se sull'astio tra Francesca Cipriani e Valeria Marini qualcuno può commentare, quel qualcuno non può essere altri che Alfonso Signorini. E così è stato. E' proprio lui a raccontare un episodio avvenuto tra le due donne che in passato si sono contese un uomo proprio all'interno di Casa Signorini. Ecco quello che ha detto il re del gossip:

Valeria è stata ospite a Casa Signorini per 2 mesi. Durante una puntata ha visto che c’era la Cipriani, ha sbottato e ha detto “o me, o lei”. Allora io me ne sono andato dalla Cipriani quando il programma non era iniziato, la Marini pretendeva che Francesca se ne andasse, io non ho voluto e le ho detto “tu allora non stare qui in salotto, stai in cucina con lo chef e io verrò da te in disparte e ti intervisterò in cucina”. Io confermo quello che ha detto la Cipriani, Valeria ha smentito, ma ha raccontato una bugia, perché è veramente accaduto quello che ha raccontato Francesca. La Cipriani c’era rimasta così male che si è messa a piangere.

L'arrivo di Valeria Marini sull'Isola

E il faccia-a-faccia tra Valeria Marini e Francesca Cipriani non tarderà ad arrivare. Infatti, la show girl approderà nei prossimi giorni in Honduras e troverà l'ex fidanzata del suo ex marito. Tra le due, infatti, sembra non corra buon sangue e c'è da giurarci che in una situazione "esasperata" come questa, tra fame e pioggia, lo spettacolo sia garantito. Chi la spunterà tra le due bionde?