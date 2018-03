Isola, Valeria Marini contro Alessia Mancini: "Mi tratta come una scema!"

I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 non sanno che la presenza dell'esplosiva Valeria Marini in Honduras è solo temporanea. La produzione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha fatto credere ai concorrenti in gioco che la Marini si sia aggiunta al gruppo di naufraghi, destando tra essi una certa "preoccupazione". Valeria, infatti, che si era imposta con la sua presenza già al Grande Fratello Vip 2, con il suo fare da diva e i suoi classici modi da vamp, ha immediatamente catturato l'attenzione di tutti, imponendosi come vera e propria regina degli spiaggiati. Se la Marini (che in realtà all'Isola ha semplicemente il compito di smuovere le acque e rompere qualche equilibrio prima di rientrare in Italia) sembra essere adorata da buona parte del gruppo, allo stesso modo occorre dire di come non corra buon sangue tra lei e Alessia Mancini. Tra le due una furibonda lite a causa della veglia notturna del fuoco.

La lite per la veglia del fuoco notturno: la Marini replica ad Alessia Mancini

La lite tra Alessia Mancini e Valeria Marini è scoppiata quando l'ex velina ha accusato la Marini di essersi addormentata, correndo il rischio che il fuoco si spegnesse. La Valeriona nazionale si è sentita offesa e ha replicato infastidita alle dure accuse della più giovane showgirl, tacciandola di essere profondamente calcolatrice, centellinando ogni singola cosa detta o fatta. Pur ammettendo di essersi addormentata, Valeria ha fatto valere le sue ragioni, sostenendo di aver acceso comunque il fuoco prima di appisolarsi: "Ti sei permessa di dire che mi sono addormentata e ho fatto spegnere il fuoco, grossa bugia. Non mi faccio prendere in giro da te".

La versione di Alessia Mancini dopo il litigio con Valeria Marini

Prevedibilmente, Alessia Mancini non ha incassato in silenzio la reazione di Valeria Marini e ha prontamente replicato, spiegando l'accaduto a Francesca Cipriani: "Sono arrivata, Valeria stava dormendo. C'era la fiamma e mi sono messa ad armeggiare, ha fatto fumo. Il fumo è andato addosso a lei e si è svegliata. Uno può pure appisolarsi un attimo, non è un problema. La cosa fondamentale è che il fuoco non si spenga". La showgirl ha spiegato come Valeria abbia alzato la voce, mettendosi anche a dire cosa abbiano detto i naufraghi che sono usciti. Solo con Nino Formicola, ha precisato la Mancini, Valeria è stata gentile, evitando di sparare a zero e non alzando la voce come, invece, aveva fatto con lei.

Valeria Marini, lo sfogo con Bianca Atzei

Dopo la lite, Valeria Marini si è sfogata con Bianca Atzei, della quale ha ammmesso di essere una grande fan appena sbarcata sull'Isola: "Alessia mi ha fatto sembrare una scema che stava facendo spegnere il fuoco. Allora mi sono alzata e le ho detto 'Vai, il fuoco è una mia responsabilità'". Non ci resta che attendere per vedere se le due riusciranno a "far pace" e a ritrovare un pizzico d'armonia, soprattutto alla luce del fatto che la Marini non è destinata ad una lunga permanenza nel reality show, ma solo ad aggiungervi un pizzico di pepe. E, a quanto pare, sembra esserci pienamente riuscita sino ad ora.