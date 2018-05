GF, l'affondo di Iva Zanicchi: "Scandaloso, rifiutai il Vip. Sogno 'La Prova del Cuoco'"

Qualora vi stesse chiedendo cosa pensa Iva Zanicchi della nuova edizione del Grande Fratello, il settimanale 'Chi' è pronto ad accontentarvi. La cantante ed attrice, famosa per le opinioni pungenti e schiette dispensate nei panni di opinionista tv, non si risparmia con i giudizi sul reality show di Canale 5 (e non solo sull'edizione in corso).

Il Grande Fratello? Mi ha scandalizzato

In una lunga intervista rilasciata alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Iva parla a ruota libera di politica, della propria vita, di televisione. «Ormai in tv mi chiamano solo per fare l’opinionista. Oppure per offrirmi un reality. Mi hanno proposto sia l’Isola dei famosi che il Gf vip. Ma se mi mettono insieme a quattro ragazzotte con le labbra a canotto e le tette rifatte che dicono solo str... io le mando a quel paese e vado via. Il “Grande fratello”? Ho visto mezza puntata, quella in cui hanno preso di mira la concorrente spagnola (Aida Nizar, ndr) e ho detto: “Basta, non ti guardo più”. Mi ha scandalizzato; mi sarei aspettata un intervento immediato, invece ci hanno marciato».

"Non ho votato Pd, continuo ad avere un debole per Berlusconi"

«Sono schietta ma spesso mi pento di quello che dico, l’ho fatto almeno 650 volte. L’altro giorno ho detto in radio che avevo votato Pd ed è successo il finimondo. Ne hanno parlato tutti, e non era neanche vero, l’ho detto per il gusto della battuta», chiarisce, per la prima volta, la Zanicchi a Chi. «Il problema nasce quando dall’altra parte non colgono l’ironia, cosa che io, sbagliando, do sempre per scontata». E aggiunge: «Ho votato Forza Italia, ovvio. Nonostante quattro anni fa mi abbiano messo da parte, io per Berlusconi continuo ad avere un debole. Non mi sarei candidata, e non mi ricandiderei per nessun altro». Del leader di Forza Italia dice anche: «Non lo sento più, lui da quelle come me è infastidito, perché dico la verità. Per esempio, ora gli consiglierei di lasciare la politica, come ho fatto io, anche se è la cosa che ci piace di più. Ma ho chiuso».

"Vorrei un programma tutto mio"

E confessa: «Mi piacerebbe un programma tutto mio. So che potrei fare benissimo un programma quotidiano popolare. Per esempio, ora che la Clerici lascia la Prova del cuoco, sarei perfetta. Ma figurati se me lo offrono, prima devono accontentare figlie, mogli, amanti... Non mi faccia parlare. Ma non importa, ho un’età e fin troppo lavoro».