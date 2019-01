Botta e risposta con Salvini, J-Ax minacciato sui social: "Sarete tutti querelati"

"Oltre alla fattoria degli animali, vorrei un mondo senza guerra e senza inquinamento. E senza Matteo Salvini", erano state queste le parole di J-Ax in un'intervista al Corriere della Sera che avevano generato un botta e risposta - via social - con il vicepremier.

J-Ax querela gli haters

Salvini aveva risposto con ironia, replicando al rapper con un "Doppio bacione", ma i fan del Ministro dell'Interno non l'avrebbero presa bene e, stando a quanto scrive J Ax, sarebbero addirittura arrivati alle minacce.

Per questo J-Ax ha deciso di passare alle vie legali e lo ha comunicato su Twitter:

"Tutti quelli che hanno minacciato me e la mia famiglia verranno querelati. Quando perderanno le cause i loro soldi verranno versati alle ONG che tanto detestano. Così trasformeremo il loro odio in opere socialmente utili e potremo dire che i fan di Salvini finanziano le ONG".

Chissà se il vicepremier vorrà replicare a quanto accaduto.