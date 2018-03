Isola, Jonathan sbugiarda Simone Barbato. Poi le lacrime: “La gente è cattiva”

È deluso Jonathan Kashanian. L’ex inviato di “Verissimo” è dispiaciuto del comportamento tenuto da Simone Barbato nei suoi confronti. Un vero e proprio voltafaccia, stando al racconto che ne fa all’amica Bianca Atzei. Pietra dello scandalo la nomination arrivata in occasione dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

“Sono un po’ deluso da Simone Barbato – spiega Kashanian – È un piccolo folletto di campagna carino. È venuto qua, tutti volevano ucciderlo e io l’ho difeso. Poi però, quando ha fatto nomination in puntata, non ha detto solamente il mio nome ma ha anche infierito, come se stesse covando chissà cosa nei miei confronti”. Parole forti, che lasciano trasparire tutta l’amarezza provata dall’esperto di moda. Poi, complice lo stress a cui sottopone il reality show di Canale 5, arrivano le lacrime: “Come conosco una persona capisco che non è la persona per me e che forse sarò solo tutta la vita – dice piangendo - Proprio qui che ci manca il cibo dovremmo alzarci e dare un sorriso. E la gente non lo fa, la gente è competitiva e cattiva. Ma io non mi arrendo, perché alla fine devono vincere i buoni. L’Isola è mia qua dentro e devo giocarci io”