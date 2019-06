Kikò Nalli difende la fidanzata Ambra Lombardo: lo scontro a 'Pomeriggio 5'

(Kikò Nalli e Ambra Lombardo a 'Pomeriggio 5')

“Un amore di fotoromanzi, durerà due o tre mesi”: questo lo sconfortante pronostico di Cristiano Malgioglio sulla relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli nata nella Casa del Grande Fratello e confermata ora che le telecamere del reality si sono spente. Ospite di ‘Pomeriggio 5’, la coppia ha ascoltato l’intervista rilasciata subito dopo la finale dall’opinionista che ha rimarcato le sue perplessità definendo la storia “uno di quelli amori estivi, durerà fino al 15 di agosto. Se dura sono felice, ma siccome non dura…”. “Non conoscete la serietà di Chicco e soprattutto non conoscete quanto è furbo Chicco”, il commento alle dichiarazioni di Malgioglio dell’hairstylist, particolarmente nervoso quando Riccardo Signoretti ha controbattuto a una considerazione della sua compagna sulle coppie del GF.

Kikò Nalli contro Riccardo Signoretti: botta e risposta a Pomeriggio 5

Nel salotto di Pomeriggio 5 gli animi si sono scaldati quando il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti ha fatto un appunto ad Ambra che provocatoriamente ha chiesto quante altre coppie come lei e Kikò, avrebbero avuto il coraggio di aspettare del tempo prima di confermare il loro amore.

“Ogni coppia la nascita del proprio amore la vive come storia a sé. Non è che si può dare lezioni agli altri, noi siamo quelli giusti e gli altri sbagliati. Non ci sono coppie perché magari sono a casa e si stanno amando mentre voi siete qua in televisioni ad apparire”, la replica di Signoretti a cui è seguito il duro appunto di Kikò.

“Se vuoi un indizio per attaccare non lo fare, stai parlando con la mia donna e la difendo”, ha affermato Kikò innervosito dall’osservazione; “Se voglio attaccare attacco che tu ci sia o no perché non ho nessuna paura. Non usare questi toni minacciosi. Ho parlato di Ambra, non di te”, la controreplica di Signoretti. I toni tra i due si sono abbassati quando Kikò ha motivato la sua rabbia per aver saputo come la sua compagna sia stata attaccata durante la sua permanenza nel reality e Signoretti ha precisato di non aver nulla contro di loro, anzi, di credere molto nel loro amore. Al contrario di Malgioglio.