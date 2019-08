Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno, Kiko Nalli non vuole: scoppia la lite

“Nessuno al mondo può decidere per me”: Ambra Lombardo è perentoria nel ribadire la sua volontà di ricorrere alla chirurgia estetica per aumentare il seno anche contro il parere del fidanzato Kikò Nalli. La professoressa siciliana, ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato al settimanale DiPiù l’origine del primo vero litigio di coppia con il compagno conosciuto proprio grazie al reality di Canale 5, fortemente in disaccordo con la volontà della 33enne di regalarsi “una seconda taglia abbondante”.

Ambra Lombardo vuole rifarsi il seno, Kikò Nalli non vuole: “Sono libera di fare delle scelte”

Intervistata da Rolando Repossi per DiPiù, Ambra Lombardo ha raccontato i motivi per cui voglia rifare il seno, maturati due anni fa, dopo aver interrotto una relazione con un uomo che la trattava male. “Volevo cambiare, dentro e fuori”, ha confidato la professoressa che ha sempre fatto anche la modella: “Ho iniziato a guardarmi allo specchio con più attenzione, a cercare di capire che cosa mi piacesse di più o di meno del mio fisico. Ho concluso che il mio seno, quasi inesistente, non mi piaceva. Lo volevo più grosso. Meno da ragazzina, più da femmina”. La siciliana si era rivolta a un chirurgo estetico di Milano già prima di entrare al Grande Fratello, ma la partecipazione al programma ha rimandato l’intervento. “Non l’ho ancora rifatto semplicemente perché Kiko non vuole. Quando ne abbiamo parlato per la prima volta, non mi aspettavo che mi dicesse di non farlo. Davo per scontato che avrebbe capito. Invece no, così abbiamo discusso. E discusso. E discusso ancora e ancora…”, ha aggiunto Ambra che resta comunque certa di voler sottoporsi all’operazione a settembre.

“Ambra Lombardo vuole il seno simile a quello di Tina Cipollari”

Queste, dunque, le ragioni raccontate da Ambra Lombardo in merito alla sua volontà di rifare il seno. Tuttavia, fonti del giornalista che l’ha intervistata riferiscono che la compagna di Kikò Nalli vorrebbe sottoporsi all’operazione per avere un seno simile a quello di Tina Cipollari, ex moglie del fidanzato… Il risultato dell’operazione che lei giura di fare dopo l’estate, anche contro il parere del fidaznatio, chiarirà ogni equivoco.