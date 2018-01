Isola, la mamma di Cecilia contro Monte? Il "like" sospetto su Instagram

L'attacco è arrivato su Instagram. Con un "like" pubblicato in un post della fanpage "Cachorritos in love" , Veronica Cozzani, mamma di Belen, sembra prendere indirettamente posizione nei confronti di Francesco Monte e del modo in cui la produzione dell'Isola dei Famosi ha trattato il suo "caso" nella puntata di ieri sera.

Monte, infatti, è stato accusato in diretta da Eva Henger di aver introdotto droga in trasmissione. Vicenda che, secondo la Henger, sarebbe avvenuta nell'appartamento in cui i naufraghi alloggiavano precedentemente allo sbarco sull'Isola. E accuse di fronte alle quali la Marcuzzi si è così espressa: "Noi non sapevamo nulla. L'Isola per me è cominciata da quando ci siamo collegati con voi dallo studio e voi siete approdati sull'Isola".

Nel corso della serata, la pagina Instagram Cachorritos in love, dedicata alla coppia formata di Cecilia Rodriguez (ex di Monte) e Ignazio Moser, ha pubblicato un post in cui ha accusato il programma di aver usato due pesi e due misure di fronte alla vicenda di Monte e allo "scandalo" dell'armadio che ha riguardato Ignazio e Cecilia. "Non trovo assolutamente corretto il comportamento di stasera della produzione, di Alessia, degli opinionisti - si legge - E' chiaro agli occhi di tutti quanto si voglia tutelare il cosiddetto pezzo da 90. (...) Non si può aver crocifisso due ragazzi per la scena dell'armadio come diseducativa e lasciar passare il fatto che una canna sia educativa o semplicemente libertà personale. No cari no... Perché lì c'erano le telecamere e quindi avete voluto tutelare quello che vi faceva comodo. E smettiamola di santificare Monte (...)". Parole di fronte a cui, presto, è scattato il like di Veronica. Che in questo caso suona inevitabilmente come un endorsement.