Lapo Elkann, insulti sui social. Un tocco di classe nella sua risposta

Una nuova vita per Lapo Elkann che sembra davvero intenzionato a lasciarsi alle spalle gli anni fatti eccessi e stravaganze. A segnare il punto di svolta è stato probabilmente l'incidente stradale avvenuto a dicembre a Tel Aviv che lo ha visto per diverso tempo sulla sedie a rotelle. Dopo tanto il rampollo di casa Agnelli è tornato sui social postando una lunga serie messaggi. Messaggi che parlano di sè, delle sue nuove priorità, e commentano fatti ed eventi importanti come la recente epidemia del Coronavirus o la morte del cestista Kobe Bryant.

Il commento contro Lapo Elkann

"La cosa più importante nella mia vita è la sobrietà" ha scritto Lapo giorno fa "Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che ogni giorno combattono con i propri demoni, ogni giorno vissuto in sobrietà è una conquista e ringrazio il programma dei 12 passi". Ma non tutti apprezzano la sua nuova versione tanto da attirare il commento poco piacevole da parte di un utente in particolare che ha ribattuto: "Comunque Lapo era meglio quando pippava e cercava di venderci gli occhiali di m..., ora fa il santone che ha conosciuto il dolore e ci vuole aiutare a restare lontani dal vizio".

La risposta

Una frase alla quale il rampollo ha replicato in maniera molto garbata ed elegante rispondendo: "Grazie per il suo commento, mi emoziona. Noto in lei una sensibilità ed un tatto secondo soltanto agli autori di favore per bambini". Risposta apprezzata anche dai suoi follewer: "Lapo, grandissima risposta che dimostra intelligenza, educazione e soprattutto quella serenità che spero tu stia riuscendo a trovare. Un augurio sincero" si legge tra i commenti. "Lapo , fai la tua vita, che ti auguro serena. Per quanto riguarda le critiche, guarda e passa e non ti curar di loro".

La cosa più importante nella MIA vita è la sobrietà. Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che che ogni giorno combattono con I propri demoni, Ogni giorno vissuto in sobrietà è una conquista e ringrazio il programma dei 12 passi. — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 30, 2020