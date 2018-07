Laura Chiatti furiosa sbotta contro Sandro Mayer: "Smetta di denigrarmi, si dia pace signor pinco pallo"

Laura Chiatti contro Sandro Mayer. Nella serata di ieri l'attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti tratti da un servizio fotografico uscito sul settimanale Di Più e ha accusato il direttore di aver "montato una pancia finta". Le foto incriminate, infatti, mostrano l'attrice romana con una pancia più rotonda del solito ("Il pancione dell'estate", recita la didascali a corredo), ma la diretta interessata smentisce tutto.

"Ma il direttore di Di Più cos’ha contro di me?- scrive la Chiatti su Instagram - Perché montare una foto simile? Ogni volta che pubblica cose su di me, sono cattive, e questo sti caz*i, ma addirittura montare una pancia finta simile". Quindi il retroscena sugli scatti: "Stavo girando uno spot , non credo l’avrei potuto girare con quella pancia, non ho parole.... Si dia pace signor pinco pallo e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono, ed è abbastanza evidente che io non sia così".

Come se non bastasse, poi, la compagna di Marco Bocci ha pubblicato uno scatto recente del suo ventre piatto. Tra i commenti al post spunta quello di Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti: "Come ti capisco". E ancora, a chi incalza sualla questione, Laura ribadisce il concetto utilizzando parole pesanti: "Ormai ci rido. Basta guardarlo per capire che tipo può essere. Si commenta da solo". Mayer non ha ancora commentato la vicenda.