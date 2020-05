Laura Chiatti dimagrita troppo? Critiche sui social, lei risponde: "Miserabili mentecatti"

Non è certo una che rimane in silenzio Laura Chiatti, soprattutto davanti alle cattiverie gratuite, come quelle che da giorni raccoglie sui social per un dimagrimento "eccessivo", secondo diversi follower. L'attrice, che ha da poco scoperto di soffrire di alcune intolleranze alimentari, sta seguendo un regime ad hoc e ha perso qualche chilo, ma tutto assolutamente nella norma e sotto il controllo di uno specialista.

Figuriamoci se gli haters non ci mettevano bocca con critiche e insinuazioni, a volte talmente pesanti da far esplodere la Chiatti: "A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho in teoria scelto di espormi, rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi perché ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama 'anoressia', e che grazie a Dio non c'entra nulla con il mio problema di allergie alimentari".

Nell'ultima foto pubblicata dell'attrice, è evidente il suo perfetto stato di salute, ben lontano da problemi di sottopeso: "Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi - si legge ancora nel post - perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace. Almeno in un momento come questo potrebbero evitare tutta questa inutile cattiveria".

Applausi per Laura Chiatti e tanti messaggi di affetto e sostegno, tra cui anche quello del marito Marco Bocci: "Che bello avere una donna non solo bella ma anche con la testa e le palle".