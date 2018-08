Laura Chiatti, le foto dei figli sui social scatenano le polemiche. Ma lei risponde a tono

Laura Chiatti nel mirino dei social

Laura Chiatti è molto attaccata alla sua famiglia. I social sono, per lei, una finestra pubblica per condividere ciò che di più prezioso ha al mondo; l’attrice, infatti, non perde occasione per dedicare pensieri dolci al marito Marco (Bocci) e ai figli Enea (3 anni) e Pablo (2 anni). Gli ultimi post pubblicati dalla Chiatti su Instagram, però, hanno inaspettatamente inasprito i suoi followers. Ricostruiamo cosa è accaduto.

L’attrice ha pubblicato sul suo profilo, le foto di entrambi i figli, commentando prima “La perfezione ha un nome” e poi “La meraviglia pure ha un nome”. Frasi che qualunque mamma, forse, avrebbe aggiunto sotto alla foto dei propri figli. Quello che è accaduto dopo, però, probabilmente la Chiatti non se lo aspettava.

Laura Chiatti criticata su Instagram: ecco perché

Molti utenti hanno preso la palla al balzo per attaccare l’attrice sul modo di educare e crescere i figli. C’è chi ha commentato “Pare che i figli li hai fatti solo tu, un po’ di modestia”. Chi l’ha criticata per dormire ancora con i figli, chi le ha fatto notare che i suoi bambini hanno ancora il ciuccio. Insomma, critiche su critiche.

Laura Chiatti con la risposta pronta che la contraddistingue non si è di certo fatta intimorire dai pesanti commenti. Ad un utente ha risposto: “Ma la tua demenza?”. Poi, sul fatto di dormire con i figli ha aggiunto: “Io amo dormire con i miei figli, il loro odore è vita. Cresceranno presto, diventeranno uomini, e dormiranno soli tutta la vita o di certo con qualcuno che non sarà la mamma…”. Ancora a chi le voleva dare consigli a tutti i costi, Laura Chiatti ha risposto: “Ogni mamma sa qual è la cosa migliore per i propri figli, pensa ai tuoi che ai miei ci penso io”.

E' chiaro che, con quelle foto, l'attrice voleva manifestare solo la gioia di essere mamma; la reazione degli utenti ha sorpreso e fatto un po’ risentire la moglie di Marco Bocci che, in questo periodo, non sembra avere proprio un buon rapporto con i social network.

La meraviglia pure ha un nome❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Ago 25, 2018 at 1:53 PDT