Le Donatella contro Patrizia Bonetti del GF: un video velenosissimo

Le Donatella più "peperine" che mai. Da qualche giorno le gemelline Silvia e Giulia si divertono a canzonare via social Patrizia Bonetti, ex concorrente del "Grande Fratello", facendole il verso in alcuni velenosissimi video pubblicati tra le Instagram Stories. Che ci siano dei trascorsi?

Ad aizzare le due cantanti, in particolare, l'atteggiamento da femme fatale tenuto da Patti. Ed ecco infatti Giulia che in una clip sale le scale, ancheggia forzatamente e provoca: "Perché Patty è una ragazza semplice". Poi la imita nei suoi appelli per far vincere l'amico Alberto Mezzetti al GF (mettendo a corredo tante emoticon di banane, poiché "Banana" è il suo soprannome). Infine chiede: "Ma tutto beneeee?"

La Bonetti, al momento, ha sempre lasciato cadere le provocazioni nel vuoto, senza mai replicare alle ragazze modenesi.

Non è chiaro perché tra le tre corra tanta antipatia. E' probabile che l'astio sia innato, così come che ci siano episodi precedenti ancora ignoti al pubblico.