Lele Mora smaschera la coppia Corona-Argento: “La loro storia non è vera”

Lele Mora è stato raggiunto dai microfoni di Radio2 e in una lunga intervista ha anche affrontato alcuni dei gossip più discussi del momento. L’ex agente dei vip ha commentato, in particolare, la storia nata tra Fabrizio Corona e Asia Argento (che già sembrerebbe giunta al capolinea):

“Corona-Asia Argento? Un modo come un altro per farsi vedere, non è vera. Fabrizio ha inventato l’acqua calda”, ha detto Mora a Radio2. Non solo, l’ex agente ha rincarato la dose e su Asia Argento ha detto:

Poi tornando a Corona:

“Corona ha preso la palla al balzo, si è fatto fotografare. È molto intelligente, ma dovrebbe usare la sua intelligenza per cose serie, non per stupidaggini. Non puoi andare in tv a offendere Ilary Blasi e Francesco Totti, si va in tv per chiarirsi, i dibattiti son fatti per quello. Chi sbaglia di sua testa, paga di sua tasca. Prima o poi non sarà più credibile".