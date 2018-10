Scontro Blasi-Corona: l’ex gieffina si scaglia contro Ilary

La lite scoppiata tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona continua a far parlare. Se ne dibatte sui social, in tv e anche in radio. E proprio nel programma ‘Non succederà più’ in onda su Radio Radio, a dire la sua è stata un'ex gieffina.

La conduttrice Giada Miceli, avendo come ospite Lidia Vella, ha voluto sapere la sua opinione in merito alla scontro televisivo avvenuto in diretta lo scorso giovedì e l’ex concorrente del reality non ha usato mezzi termini.

Per Lidia Vella si è trattata di una vera caduta di stile: “L’ho interpretata come una vendetta”, ha detto. Poi quando la Miceli le ha domandato da che parte stesse, l’ex gieffina ha risposto: “Ad oggi non lo so, forse con Fabrizio perché non ho trovato giusto neanche io che gli hanno spento i microfoni, non è giusto. Lui è andato lì, obiettivamente, per scusarsi”.

Diversa l’opinione di Lidia Vella sul rapporto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi: “Mi sono messa nei panni di Silvia e non ho molta stima di Corona in questo senso”.