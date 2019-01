Lite furiosa in aereo tra Fedez e Chiara Ferragni: il retroscena

Lite furiosa tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e la fashion blogger avrebbero avuto una accesa discussione in aereo durante il viaggio di ritorno dalla luna di miele, organizzata dalla coppia ad inizio gennaio. A riportare il retroscena è il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica "Ah Saperlo" sul settimanale 'Oggi'.

"Rientro dal viaggio di nozze alle Maldive assai agitato per Chiara Ferragni e Fedez - si legge sul magazine diretto da Umberto Brindani - La coppia più social d'Italia sarebbe stata protagonista di una vivace litigata in aereo. Motivo della discussione? La fashion blogger avrebbe consigliato al marito, in accordo con la suocera Tatiana, di riflettere sulla gestione del suo management e di una persona in particolae. Di chi si tratta e come avrà reagisto il rapper? Ah, saperlo..."

Al momento, né Fedez né Ferragni hanno commentato l'indiscrezione.