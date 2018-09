Tensioni tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi? La "risposta" arriva in diretta

Mistero risolto. Non c'è alcuna rivalita tra Maria De Filippi e Barbara d'Urso. O comunque non più. I saluti rivolti da Barbarella alla collega durante l'ultima puntata di 'Pomeriggio 5' confermano che tra le due i rapporti sono sereni.

In occasione del promo dell'appuntamento odierno col suo talk pomeridiano, Barbara ha infatti citato il matrimonio imminente di Teresanna Pugliese, ex tronista, ed ha definito 'Uomini e donne' un programma "amatissimo". "Avete visto molte volte lei, anche tempo fa, nel nostro amatissimo Uomini e Donne", ha esclamato. Toni che lasciano intendere la stima provata nei confronti della collega.

Non solo. Poco dopo la d'Urso ha rivolto un vero e proprio messaggio di bentornata a Queen Mary: "Bentornati anche a Uomini e Donne di Maria De Filippi" - ha detto - "E bentornato a Il Segreto".

La presunta "rivalità" tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi

Ma perché fino ad oggi si vociferava di un attrito tra le due? Tutto è cominciato quando, alcuni mesi fa, Maria si lasciò andare ad una battutina durante un'ospitata a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio. Una stoccata rivolta ad una misteriosa collega (rimasta anonima) in cui molti hanno voluto individuare Carmelita. "Io mi siedo e scivolo mentre ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona si siedono in pizzo" esordì una volta arrivata in studio, per poi rincarare la dose aggiungendo anche: "Curvano la spina dorsale e allungano il collo". Da allora i pettegolezzi si sono inevitabilmente rincorsi. Oggi però è arrivato il chiarimento definitivo.