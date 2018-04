GF, lite furiosa tra Mariana e Danilo: "Sei uno squallore di uomo"

Sopra, il video dello scontro tra Danilo e Mariana

E' lite furiosa tra Mariana Falace e Danilo Aquino al "Grande Fratello". La modella napoletana e il tecnico romano sono arrivati allo scontro a causa di un equivoco: a detta della bella partenopea, infatti, lui ha frainteso il suo comportamento ed ha comunicato agli altri conquilini che avrebbe un'attrazione particolare per lui.

Ad infastidire Mariana, in particolare, l'insistenza con cui Danilo ha sostenuto la sua tesi. Il ragazzo, infatti, le ha fatto notare di aver avuto un atteggiamento piuttosto affettuoso nei suoi confronti. Ma lei ha smentito: "Io non ti ho mai abbracciato Danilo, ci sono le telecamere a provarlo. Hai preso un abbaglio (..) Ho stabilito un rapporto bellissimo con Lucia, con Alessia, con Patty, con tutti quanti. Tu sei una persona calcolatrice e cattiva, il tempo mi darà ragione. Tu mi stai infangando. Sei pazzo. Non devi più starmi vicino. Hai un problema mentale. Mi ero fatta una bella reputazione di te, ma la reputazione può cambiare".

E ancora: "Gli unici abbracci che ho dato in più sono proprio a Valerio (Lo Grieco, ndr) e mi dispiace se anche lui ha pensato che mi può piacere. Ma come lo abbraccio io lo abbraccia anche Alessia. Se ho frainteso con lui mi chiarirò con lui. Tu sei una persona cattiva e manipolatrice. Ma potresti mai piacermi? Ma ti sei visto? Ma per favore, sei uno squallore di uomo..."