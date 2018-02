Simona Ventura risponde alla sfuriata di Mara Venier

Proseguono le tensioni in casa Carraro. Nelle ultime ore l'atmosfera si è nuovamente riscaldata a seguito di un nuovo battibecco tra Simona Ventura e Mara Venier. Ad accendere la miccia, stavolta, Mara, nel giorno di compleanno di Nicola.

I precedenti sono noti: Mara e Simona, oltre a condividere lo stesso lavoro, quello di conduttrici, sono anche "parenti". Mara, infatti, ha sposato Nicola, potente patron Rizzoli, e successivamente Simona si è legata a Gerò, suo figlio. Le coppie però non sono mai andate d'accordo, pare sulla scia dei malumori che regnano tra le due primedonne.

Ieri l'ennesimo capitolo della querelle. Nicola ha pubblicato su Instagram un post in cui ha celebrato il suo compleanno ricordando gli affetti più cari. Ma non Gerò. Un dettaglio che non è sfuggito ai follower. A chi gli chiedeva di non dimenticarsi del figlio Gerò a causa dei litigi tra moglie e nuora, Mara ha replicato ‘Fatti i caz** tuoi, stronzo!’.

Oggi la reazione piccata della Ventura. "Le malvagità non ci toccheranno", ha scritto la Tigre di Chivasso a corredo di uno scatto sorridente insieme al compagno.