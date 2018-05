GF: rissa Favoloso-Simone per la Pezzopane, è giallo. "Ma niente squalifica, non eravamo in diretta"

Non si placano le tensioni nella Casa del "Grande Fratello". Dopo l'aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar (che è costata la squalifica al ragazzo senegalese), ieri sera si sarebbero aperti due nuovi "fronti di guerra": il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una presunta rissa con Simone Coccia Colaiuta.

Luigi contro Alberto

La lite tra Luigi e Alberto è scoppiata nella serata di ieri. Casus belli, ancora una volta, Aida, starlette spagnola professionista dei reality show e abile provocatrice. L'ex di Nina Moric, in particolare, ha accusato il ragazzo viterbese di aver "usato" la complicità della donna per poi liberarsene dopo aver capito che non è molto amata dal pubblico.

“Hai manipolato Aida e ora l’abbandoni - ha gridato Luigi - Sei un buffone, sei abituato alle scimmie, sei un falso. Adesso che si è integrata la tratti male. La verità è che sei finito. Hai sentito i fischi verso Aida e hai capito che sei finito”. Tarzan ha replicato: “Voi l’avete aggredita ogni giorno, io ho provato a capire com’era. Lei deve essere educata e certe cose non deve farle, si comporta male e non mi sta bene. Tu sei un soggetto comune, scompari al mio fianco. Tu sei a un punto di disperazione. La canzone su Baye? Era ironica e mi faceva ridere”.

Lite nella notte al GF: rissa tra Luigi e Simone?

Il secondo litigio, invece, sarebbe nato nella notte e per questo non sarebbe stato ripreso dalle telecamere (la diretta, infatti, quest'nano viene interrotta alle 2 di notte). A suggerire che sia avvenuto, però, alcune frasi pronunciate al risveglio dai concorrenti e carpite dalla giornalista Giada Oricchio su Il Tempo.

“Abbiamo bevuto troppo vino, Luigi si è scaldato ed è successo quello che è successo e che tutti sappiamo”, avrebbe detto Angelo Sanzio alias il Ken Umano. E la Bramieri: "Sì ma state tranquilli che tanto non stavamo in diretta e quindi non ci sono rischi di squalifica". Poco dopo, poi, Filippo Contri ha invitato Luigi a scusarsi con Simone. Di certo, dunque, c'è che i protagonisti del fattaccio sono questi ultimi due. Oggetto del contendere sarebbe la compagna di Simone, ovvero la onorevole Stefania Pezzopane, legata all'ex spogliarellista da 4 anni. Di fronte ad una parola di troppo, Simone si sarebbe innervosito e per poco non sarebbero arrivati alle mani. Medicando la spalla della Bramieri, lo stesso Simone ha sottolineato: "Lei è senatrice, io so che certe cose non posso permettermele".

La produzione del "Grande Fratello" non è ancora intervenuta per chiarire la questione.