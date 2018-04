Lecciso tuona dopo l'addio ad Al Bano, il clamoroso attacco: "Il mio bene tradito"

La foto di una copertina e un messaggio carico di veleno. E' una Loredana Lecciso al vetriolo quella che scrive l'ultimo messaggio pubblicato su Instagram. L'immagine immortala la prima pagina del settimanale Di Più, dove si legge il titolo "Al Bano: è la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l'infarto". La didascalia è senza filtri: "Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti".

Ad una settimana dalla notizia della fine della storia con Al Bano, insomma, la Lecciso è furiosa. Non è chiaro se l'attacco è rivolto ad Al Bano o al settimanale diretto da Sandro Mayer, ma le sue parole non fanno sconti. Va precisato, però, che il titolo strillato dalla rivista non è virgolettato.

Pochi giorni fa, Loredana aveva così commentato l'addio all'ex compagno: "A dicembre ho lasciato Cellino perché dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello (Luca, chirurgo estetico di fama, ndr). Su quella partenza, però, si sono creati dei malintesi, e così sono rimasta lì. Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale con Al Bano, ma ho preferito restare sola a riflettere. Non ero nella condizione psicologica di stare lì». «Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv (seppure ironicamente) Romina che dice di essere innamorata di Al Bano, secondo me lancia un messaggio sbagliato". Segno che la storia, dunque, non si è conclusa nel migliore dei modi. Anzi, tutt'altro.