"Io e Al Bano ci siamo lasciati": tutta la verità di Loredana Lecciso per la prima volta in tv

Al Bano e Loredana Lecciso sono stati insieme 18 anni e lei ha scelto il salotto di Barbara D’Urso per raccontare la sua verità a Domenica Live. “Ti avevo promesso che avrei eseguito qui uno stralcio del mio spettacolo qui” ha esordito Loredana Lecciso. Intanto, parallelamente alla loro rottura c’è stato il ritorno artistico di Al Bano e Romina Power.

Al Bano e Loredana insieme dal 2001

La prima crisi nel 2005, in quell'anno la Lecciso è sulla cresta dell’onda. La sua visibilità però non va giù ad Al Bano mentre si lui si trova all’Isola dei Famosi. Poi c’è il ritorno tra i due che non ha mai confluito in un matrimonio nonostante due figli. Al Bano e Romina Power insieme per un concerto nel 2017 hanno un riavvicinamento artistico. In quello stesso anno Loredana Lecciso trascorre dei giorni a Pavia. Nel gennaio del 2018 arriva la notizia dai giornali: Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati. DI recente Al Bano e Romina Power hanno danzato insieme a Ballando con le stelle e Romina ha commentato: “Sono stata ripescata”.

Loredana Lecciso: "Non sono qui per incolpare nessuno"

“Le colpe appartengono a entrambi, sicuramente anche io ho le mie colpe, non si tratta di colpe gravi, lo invito a dire pubblicamente di quali colpe si tratta”. E da qui il commento di Loredana Lecciso: “Sono contenta della loro riunione artistica e la leggevo come un’evoluzione ma a un certo punto si è oltrepassato il limite lavorativo, non parlo per conto di Al Bano”.