Lorenzo Crespi, messaggio d’affetto per Maria De Filippi dopo la lite a 'Domenica Live'

Non è stato un bel momento di tv quello che domenica 30 settembre ha visto protagonista Lorenzo Crespi nel salotto di ‘Domenica Live’ in diretta su Canale 5.

Ospite del programma di Barbara d’Urso, l’attore si è scontrato con l’opinionista Karina Cascella, dando vita a un acceso battibecco che non ha risparmiato accuse, una parolaccia e anche la spiacevole chiamata in causa di Maria De Filippi, “mentore” della Cascella che gli ha subito intimato di tacere spalleggiata dalla stessa conduttrice.

Lorenzo Crespi, il messaggio su Twitter per Maria De Filippi

Dopo la trasmissione, l’attore - che recentemente aveva raccontato i suoi problemi di salute ed economici - ha commentato l’accaduto su Twitter con diversi post volti ad esprimere il dispiacere per essere stato “messo in mezzo” nella discussione e aver discusso con quella che ha definito “una pescivendola”.

Non è mancato, poi, un riferimento amaro a Barbara d’Urso (“Ragazzi cosa vi devo dire allora avete ragione tutti voi Barbara è cattiva io sono un fesso caduto in una trappola tutto bene andiamo avanti così…”, ha scritto poco fa) e il messaggio d’affetto rivolto a Maria De Filippi, citata nella bagarre con la Cascella, e a Maurizio Costanzo al quale è legato da 18 anni di amicizia.

“Ora mi allontano un po' dai social perché mi sono veramente stancato.. Disintossichiamoci”, ha poi concluso l’ex protagonista di ‘Carabinieri’ che, a questo punto, non ci aspettiamo di vederlo tanto presto in tv. Almeno, non nei programmi di Barbara d’Urso.

messo in mezzo..di dover discutere persino con una pescivendola..pensavo di essere ricambiato con lo stesso affetto..evidentemente nella vita continuo a sbagliarmi.. chiedo scusa a tutti per lo squallore di ieri..e vi assicuro che non accadrà più..anche se morirò di fame.. — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 1 ottobre 2018





Quando tradisci un fratello..tradisci te stesso/a — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 1 ottobre 2018





Ragazzi cosa vi devo dire allora avete ragione tutti voi Barbara è cattiva io sono un fesso caduto in una trappola tutto bene andiamo avanti così ora mi allontano un po' dai social perché mi sono veramente stancato.. Disintossichiamoci — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 2 ottobre 2018

18anni di amicizia e affetto con Maria..23 con Costanzo,4 volte a c'è posta per te..Maria de filippi sa benissimo di cosa parlavo è una donna molto intelligente..non ho assolutamente nulla da temere...questa gente la seleziona con cura..pubblico nascono e pubblico restano.inutili pic.twitter.com/9c7KIudQkX — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 1 ottobre 2018