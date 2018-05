Il regista francese Luc Besson denunciato per stupro ma lui nega

Un’altra accusa scuote il mondo del cinema internazionale: il regista francese Luc Besson sarebbe stato accusato di stupro da un'attrice di 27 anni. La notizia è stata riportata all'Associated Press da un ufficiale giudiziario ma il regista nega ogni addebito.

Il regista nega ogni accusa

Di fronte a quanto trapelato sugli organi di stampa, Luc Besson, regista francese di 59 anni nega ogni addebito della vicenda attraverso le parole del suo avvocato. La giovane donna, un’attrice di 27 anni, non ha voluto rivelare la sua identità ma stando a quanto riportato da Variety la donna avrebbe lavorato con Besson in due dei film girati dal regista francese. Besson, famoso per film come Le Grand Bleu, Léon, Nikita, Il quinto elemento, ha prodotto un centinaio di film e ne ha diretti moltissimi.

Le accuse al produttore Weinstein e le polemiche a Cannes

La cronaca recente ci ricorda altri episodi denunciati da attrici, cantante e ballerine nel mondo dello spettacolo: uno scandalo che è partito dagli Stati Uniti con le accuse al produttore Weinstein e si è allargato in alti Paesi, Italia compresa. Modelle e attrici con indosso vestiti minimal, a volte perfino seni nudi e incorniciati da accattivanti e fantasiosi merletti neri: al festival del cinema di Cannes il tappeto rosso di quest'anno è stato ipersexy, forse ancor più di molte edizioni passate, nonostante lo scandalo Weinstein sugli abusi sessuali nel mondo dello spettacolo, che ha provocato un'ondata di indignazione e il movimento di protesta mondiale neo-femminista noto come #MeToo.“