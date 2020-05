Luca Onestini risponde agli attacchi degli haters: "Fatevi una camomilla"

Criticato perché utilizza la mascherina mentre corre, Luca Onestini non ci sta e replica duramente agli haters. L’ex tronista di Uomini e Donne, come moltissimi italiani, con l’inizio della Fase 2 ha deciso di abbandonare il tapis roulant preferendo la corsetta all’aria aperta e seppure non sia obbligatoria, Luca ha scelto di indossare la mascherina non solo come protezione dal Coronavirus, ma anche come difesa dal polline. Stufo degli attacchi si è sfogato su Instagram.

Luca Onestini: "Quanti tuttologi sul web"

“Quanti tuttologi ci sono sul web. Più che tuttologi mi verrebbe da dire rompicog…..ni. Le cose a volte vanno chiamate con il loro nome”. - così ha esordito il conduttore radiofonico nelle stories - "Sono uscito a correre con la mascherina. - ha raccontato citando i commenti negativi ricevuti - 'Perché sei andato a correre con la mascherina? Fa malissimo. Non devi correre con la mascherina’".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Fatevi una camomilla"

"Prima di tutto calmatevi: scusatemi potrò correre come mi pare? Non siete normali. So che non è obbligatorio, ma posso correre con la mascherina? Ho piacere a farlo, ma cosa volete? È un dispositivo di protezione in più non in meno, mi tutelo, non faccio male a nessuno, ma siete fuori?". Infine ha aggiunto: "Poi è pieno di polline e io sono allergico. Fatevi una tisana, una camomilla, rilassatevi".