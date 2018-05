GF, scontro tra Lucia e Aida: "Tu non mi dici fai schifo"

(Nel video il duro confronto fra Aida e Lucia Bramieri)

I rapporti tra Aida Nizar e Lucia Bramieri sono tutt’altro che distesi e la tensione sfociata qualche ora fa in un pesante faccia a faccia ha enfatizzato il nervosismo che aleggia nella casa del Grande Fratello.

Tutto è iniziato quando Aida ha messo della marmellata sulla pizza, causando la rabbia di Luigi Favoloso e quindi una discussione che è proseguita anche a letto, quando Lucia Bramieri ha tuonato contro la spagnola.

“Ti ho dato fiducia parlandoti di alcune cose mie molto personali. Ma tu... Esigo rispetto” ha tuonato Lucia: “Non può essere che una donna in una trasmissione tv dice 'fai schifo' a un'altra donna. Ma per cosa? Io non ci sto, non si fa... Deve rendersi conto di quello che dice... Non sono una tua amica, da domani chiamami Signora Bramieri”.

Aida piange nella notte

Sul momento Aida non ha replicato al duro rimprovero della Bramieri, ma nella notte ha iniziato a singhiozzare per poi provare ad andare in confessionale senza pero trovare udienza.