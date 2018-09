Lo scontro Fedez-Lucarelli coinvolge anche Luigi Favoloso: il caso della "maglietta" si riapre

Sono passati già 3 giorni dalle nozze dei Ferragnez, eppure il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez continua a generare discussioni e, per lo più, polemiche. E ora entra in gioco anche Luigi Favoloso. Ma che c'entra con gli sposi?

Il compagno di Nina Moric è voluto intervenire nella discussione accesa sui social da Selvaggia Lucarelli. Il giorno successivo alle nozze, la penna de Il Fatto Quotidiano aveva scritto un lungo post critico su Facebook, al quale Fedez aveva risposto per le rime.

La Lucarelli parlava degli invitati dei Ferragnez come ostaggi (facendo il paragone con gli ostaggi della nave Diciotti), definiva Fedez il paggetto della moglie, ma queste frecciatine velenose erano state ben raccolte dal rapper che aveva replicato senza troppi giri di parole.

A cadere nella "trappola" della Lucarelli, invece, è stato Luigi Favoloso che sui social ha scritto: "Poi uno scrive sulle magliette e sbaglia". Ovviamente l'imprenditore, con quel post, ha fatto riferimento alla maglietta scritta durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, maglietta che è costata l'espulsione a Favoloso.

Non contento, però, il compagno della Moric torna a tirare fuori proprio la t-shirt delle polemiche, incontrando, immediatamente, la replica della Lucarelli: "Ottima integrazione per la polizia che sta indagando. Grazie". Favoloso, a questo punto, non ha più replicato.