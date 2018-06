Magnini-Palmas a prova di bomba, la showgirl risponde alle "frecciatine" della Pellegrini

Felici come non lo sono forse mai stati, Filippo Magnini e Giorgia Palmas si godono il loro amore che presto potrebbe suggellarsi con un bel "sì" sull'altare. Nessuna paura, nessun ostacolo, solo un passato un po' ingrombrante, soprattutto quello del nuotatore. Impossibile per il gossip non tenere gli occhi puntati su Federica Pellegrini, che in più di qualche occasione ha pubblicato sui social dei post abbastanza ambigui.

Un polverone alzato dai giornali, secondo la Palmas, che scrolla le spalle davanti alle presunte frecciatine della campionessa di nuoto. "Non ho ricevuto frecciatine - commenta sulle pagine di Grazia - Ritengo che le nostre esperienze sentimentali e familiari costruiscano e contribuiscano a disegnare la nostra identità, quella personalità di cui poi gli altri s'innamorano. Vale per Filippo. ma anche per me".

Niente e nessuno riesce a graffiare la loro felicità: "Posso dire come mi sento ora. Felice, piena di gioia e serenità. E' un mix di sentimenti bellissimi. Ed è tutto merito di Filippo".