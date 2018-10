Malgioglio contro Ciacci: la foto scatena l’accusa, i fan intervengono

L’antipatia che separa Giovanni Ciacci e Cristiano Malgioglio continua ad essere palesata via social attraverso commenti che pungono come frecciatine ben appuntite.

Dopo i passati botta e risposta tra i due, ora per la canzone del paroliere riproposta dallo stylist a ‘Detto Fatto’, ora per una certa invidia personale raccontata in un’intervista, a far riaccendere la miccia tra i due personaggi televisivi è stata la foto che Giovanni Ciacci ha pubblicato su Instagram.

“Sii la versione originale di te stesso, non la brutta copia di qualcun altro... in questo periodo vedo solo copie mal riuscite in giro .... L'originalità è la chiave della vita” è stata la didascalia che lo stylist ha scritto a margine dello scatto che lo ritrae a figura intera mentre passeggia per la galleria Umberto I di Napoli.

Pronto il commento di Malgioglio: “Che sei alto lo sappiamo… Ma che adesso ti senti uno della dinastia dei Watussi… trovo ALLUCINANTE… Io penso che dovresti modificare la tua macchina fotografica. Almeno che tu non abbia fatto allungare le tue… chiamiamole… tra PARENTESI gambe. E visto che nel tuo Detto Fatto mi dai sempre due… Io oggi mi sento di darti ZERO. Ma veramente. Per il coraggio di mostrarti”.

Se in una notazione così piccata ci sia dell’ironia non è dato sapere, ma intanto diversi sono i follower dello stylist che hanno preso le sue difese dando dell’invidioso al paroliere.

“Fingi almeno di fregartene e non palesare che rosichi!” ha scritto qualcuno a Malgioglio, a cui Ciacci non ha risposto, limitandosi a riportare nelle storie il suo commento.

Guerra fredda o solo goliardica presa in giro? Certo è che tra i due i precedenti ci sono…