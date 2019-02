La mamma di Belen difende il figlio di Corona: "Chiudete la bocca"

La foto di un abbraccio. Tanto è bastato agli haters di Fabrizio Corona per scatenarsi in una pioggia di commenti al veleno contro il figlio Carlos Maria. Offese meschine, a cui ha risposto prontamente mamma Nina Moric e non solo. Ad intervenire anche Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, storica ex di Corona.

Nello scatto, l'ex re dei paparazzi e il figlio sedicenne sono seduti al tavolo di un locale. Il ragazzo è in braccio al papà. "Vita" è la didascalia a corredo dell'immagine. Ma la foto non è piaciuta agli haters, che si sono scagliati contro il ragazzo. "Come madre - ha scritto Nina Moric - mi vergogno dei vostri commenti. Parlate di un sedicenne senza il minimo pudore. Ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti, vi dovete fare schifo da soli. Che la notte vi porti un po' di decenza umana, siete peggio delle bestie".

Poco dopo è arrivata anche la replica della Cozzani, che deve aver conosciuto Carlos negli anni passati, ovvero quando la figlia era legata a Corona per quattro anni fino al 2012. "Chiudi la bocca - scrive ad un uomo - Conosci Carlos personalmente? A te, amore, lui ti gira come una frittata. Lui è super intelligente".