Mara Maionchi stronca la canzone di Meta e Moro: “Non mi riconosco in questa frase”

“Non mi avete fatto niente”, il brano cantato da Fabrizio Moro e Ermal Meta alla 68esima edizione del Festival di Sanremo continua a far discutere. Questa volta a commentare la scelta del testo che ha consacrato il duo Moro-Meta come vincitore della kermesse canora italiana più importante è stata Mara Maionchi.

“Modo semplicistico di trattare l'argomento"

E così in un’intervista rilasciata alla rivista musicale Rolling Stone, Maionchi ha dichiarato: “Non mi riconosco nella frase ‘Non mi avete fatto niente’, questo bisognerebbe chiederlo al padre della ragazza di Venezia rimasta uccisa dentro il Bataclan. ‘Non mi avete fatto niente’ mi è sembrato un modo un po’ semplicistico per affrontare l’argomento. Ma il fatto che non ci lasceremo impaurire dagli attacchi terroristici, questo è vero”.