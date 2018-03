“Avete la faccia come il c***”, bomba Mara Venier contro Monte ed Eva Henger

“Molto rumore per nulla” #williamshekespeare foto fatta oggi al Costanzo show... #avetelafacciacomeilculo”. Così Mara Venier commenta la presunta riappacificazione tra Francesco Monte ed Eva Henger dopo il “Canna-Gate”, avvenuta in queste ore durante la registrazione della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, dove entrambi saranno ospiti.

Nel pomeriggio, infatti, Henger e Monte si sono lasciati immortalare in un selfie in cui appaiono sorridenti e abbracciati dopo le (infinite) polemiche. La foto è stata scattata sul palco del talk ed è stata pubblicata dallo staff del programma di Canale 5, di nuovo in onda a partire da giovedì 22 marzo in seconda serata. Ma la “pace fatta” non è piaciuta all’opinionista dell’Isola dei Famosi, che ha evidentemente tacciato i due di incoerenza.

"Ci avete preso in giro", accusa un telespettatore sotto il post della Venier. E lei replica rincarando la dose: "Ci hanno, non ci avete". "Mara una di noi", scrive qualcun altro. E lei: "E lo sarò sempre. Tra i commenti spuntano anche due 'like' importanti: quelli di Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi, rispettivamente opinionista e conduttore del reality.

Per chi si fosse perso la vicenda, ecco un sunto: gli ex isolani erano in lite perché Eva, durante una puntata del reality, ha accusato Monte di aver fatto uso di marijuana in Honduras. Lui ha sempre negato, arrivando a minacciare vie legali. La vicenda ha comportato inevitabilmente il sollevarsi di una bufera mediatica che segnato indelebilmente l’ultima edizione del programma.