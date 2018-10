Mara Venier, la foto con i Carraro ma senza Simona Ventura: frecciatina per la "nuora"?

A luglio il messaggio d'affetto di Mara Venier per Simona Ventura, poche ore dopo l'accoltellamento di Niccolò Bettarini, aveva fatto pensare a un riavvicinamento tra le due, lontane ormai da anni nonostante la "parentela". Moglie di Nicola Carraro una, compagna del figlio Gerò l'altra, la loro amicizia è naufragata anni fa, anche se cosa è davvero accaduto per allontanarle così tanto resta un mistero.

Quel gesto, a quanto pare, non è stato il primo passo verso la riconciliazione, visto che le ex amiche continuano a non farsi vedere insieme. Sfoggia come "trofei" i due Carraro, invece, Mara Venier: la conduttrice ha postato su Instagram una foto in cui appare sorridente tra il marito Nicola e Gerò, fuori da un ristorante in cui presumibilmente hanno pranzato insieme. Di Simona Ventura neanche l'ombra. Anzi, le parole della Venier suonano come una frecciatina nei confronti di Super Simo: "Noi" e via a grasse risate e faccine con occhi a cuore.

"Dov'è Simona?" chiede più di qualche follower, ma Mara tace. In fondo la foto parla da sola...