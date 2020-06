Mara Venier contro Ippoliti e Timperi: "Due poveracci"

Commento al vetriolo, poi cancellato, quello di Mara Venier contro Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi. “Due poveracci” ha scritto la signora della domenica di Rai 1. “Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo". Il perché di questo sfogo?

A scatenare l’ira di Zia Mara ci sarebbero le parole pronunciate da Ippoliti durante la sua rubrica di cronaca rosa all’interno della trasmissione 'Uno Mattina in Famiglia', condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Tra le pagine delle riviste patinate sfogliate come di consueto da Gianni Ippoliti, è apparsa la foto della Venier sulla sedia a rotelle fuori dalla clinica, ecco che allora il giornalista ha ricordato che anche nella puntata di oggi di Domenica In, Mara Venier sarà con il piede ingessato, ma nel farlo si è lasciato scappare un commento pungente: “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni”. Un’espressione poco felice alla quale ha subito ribattuto la padrona di casa Monica Setta: “Non dire così perché Mara invece sta soffrendo. Ed è proprio brava”.

Un botta e risposta che non è passato in sordina nemmeno agli occhi di Mara Venier intervenuta sui sociali. Prima ha ringraziato la Setta poi ha attaccato Ippoliti e Timperi. Probabilmente si tratta uno sfogo del momento perché subito dopo è stato cancellato così come è sparita la story su Instagram.