Isola, Mara Venier sbotta: “Ma vaffa…”

Mara Venier non ce l’ha fatta più e ha detto la sua a pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi. L’attrice e conduttrice che in questi mesi ha ricoperto il ruolo di opinionista nel reality l’Isola dei famosi ha “sbottato” sul suo profilo Instagram non avendo nessuna remora a mandare a “quel paese” chi ha manifestato disappunto e contrarietà verso la trasmissione o a chi ha tirato in ballo "canna-gate" e "corna-gate".

"Più uniti che mai"

“Noi, sempre noi, uniti più che mai!”: è questo il titolo del post che Mara Venier ha pubblicato sul suo profilo Instagram corredato da una foto che ritrae Mara Venier, appunto, Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi. Il post a pochi giorni dalla finale ha voluto essere, molto probabilmente, un modo affettuoso per ricordare il duro lavoro di questi mesi che ha visto Marcuzzi e gli opinionisti costretti spesso a difendersi dalle “accuse” mediatiche e dirette.

Lo scatto della "discordia"

Lo scatto, come si può immaginare, ha diviso il popolo del web: da un lato i follower che hanno supportato il lavoro e la dedizione della conduttrice e degli opinionisti, dall’altro invece follower che hanno criticato duramente il programma. E così Mara Venier non ha avuto nessun problema a rispondere “Ma vaffan…” a chi li ha accusati di aver trasformato il reality in falsità o a chi ha notato che sia Venier che Marcuzzi indossano, nello scatto, le stesse borse: “Che te frega? Te da fastidio? Fatte na vita bella de zia”.