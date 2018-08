Mara Venier furiosa, lite con una follower: "Abbi rispetto, grandissima stronz***a"

Mara Venier furiosa. A poche settimane dal ritorno in onda con Domenica In, la conduttrice ha replicato velenosamente ad una donna che ha criticato la squadra di lavoro del programma di Rai 1.

Occasione del litigio una foto postata dalla stessa Mara alcuni giorni fa, dove erano inquadrati i collaboratori dello staff: "Il gruppo di lavoro è fortissimo e un po' loco", ha scritto a margine dello scatto. L'immagine, condivisa su Instagram, ha provocato il commento della follower: "Tutti giovanissimi". Piccatissima la replica della Venier: "Impara ad avere rispetto per le persone... In questa foto (togli pure me) ci sono persone che hanno dato e danno tantissimo alla Rai. Ripetto... Grandissima stronzet*a".

Il ritorno di Mara Venier a Domenica In

Che Mara tenga particolarmente al "ritorno di fiamma" con Domenica In dopo 4 anni di assenza è cosa nota. La presentatrice ha spiegato infatti che questo sarà la sua ultima edizione dopo le tensioni vissute in Rai degli anni passati: "Voglio chiudere il cerchio - ha affermato - Sia chiaro: ogni direttore è giusto che faccia le sue scelte, però una come me, che alla Rai ha dato, e ricevuto, tantissimo, doveva essere trattata in maniera più elegante ed educata. Sono spariti, dopo avermi fatto sapere che ero vecchia. Quindi, faccio un anno della mia Domenica In e poi vorrei tornare a fare cose diverse". L'appuntamento è a settembre.