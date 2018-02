Mara Venier, che sfuriata su Instagram: e spunta l'ombra di Simona Ventura

Non le toccate il marito! Mara Venier ha perso il controllo su Instagram quando un utente ha punzecchiato Nicola Carraro sotto un post pubblicato nel giorno del suo compleanno. Un collage di foto degli ultimi anni e un pensiero per i suoi cari: "E' ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 febbraio, mio compleanno - si legge - Ormai gli anni sono tanti... Mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli's e tanti amici in tutto il mondo. Nicola che vuoi di più dalla vita?".

All'appello però manca il figlio Gerò, e qualcuno gliel'ha fatto notare: "Hai anche un figlio. Non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui". I Carraro, infatti, pare si siano allontanati proprio a causa delle tensioni tra Mara Venier e Simona Ventura, compagna di Gerò. Sulla questione le due tengono la bocca cucita da tempo, ma che non corra buon sangue non è più un segreto.

La frecciatina dell'utente non è sfuggita alla Venier, che ha risposto senza mezzi termini: "Fatti i ca*** tuoi, stro***". E silenzio fu.