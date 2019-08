Mara Venier attacca chi non crede al suo amore per il marito: “Ti mando affanc**o”

A distanza di 13 anni dal loro matrimonio Mara Venier e Nicola Carraro sono innamorati come il primo giorno. Le occasioni per rimarcare un sentimento autentico, rafforzato da un legame che non risente della lontananza spesso dettata dalla permanenza del produttore cinematografico a Santo Domingo, sono tante e diverse, ora televisive, ora social, e anche l’ultimo post condiviso dalla conduttrice di Domenica In è stata l’ennesima dimostrazione dell’amore che la lega all’adorato marito.

“La vera botta di cul* della mia vita” è stato l’hashtag con cui Mara Venier ha accompagnato l’ultima foto che la vede sorridente insieme al marito, definito “Amore della mia vita” in una didascalia che ha dato adito a qualcuno di insinuare biechi sospetti sulla sincerità del suo sentimento e innescato la sua comprensibile rabbia.

Mara Venier attacca un utente: “Amore della zia, scusa ma ti devo mandare a fan**lo”

“Se era povero non te lo filavi nemmeno di striscio”, è stato il commento sgrammaticato e decisamente fuori dal coro dei fan entusiasti della foto così gioiosa scritto da un utente, causa della reazione furiosa della conduttrice. “Amore della zia, scusa ma ti devo mandare a fan**lo” ha replicato Mara Venier, chiara e decisa nell’utilizzo di un’espressione che più di qualunque altra ha reso bene l’idea della collera contro l’autore di un’allusione così ostile. Nulla di più, basta quest’affermazione per mettere a tacere qualsiasi altra malevolenza, eccezione al mare di complimenti giunti da ogni parte per congratularsi con Mara del suo matrimonio e della gioia che lo tiene unito come il primo giorno.