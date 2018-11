Mara Venier, il post al vetriolo su Instagram: è per Barbara d'Urso?

Le tensioni tra Mara Venier e Barbara d'Urso non accennano a placarsi, anzi, la polemica si infiamma di post in post. Sì, perché il vero campo di battaglia delle due reginette della domenica non è tanto la tv quanto Instagram. E' qui che si lanciano frecciatine e colpi bassi, oltre a controllare i movimenti l'una dell'altra.

Sarebbe stato proprio un passo falso di Mara Venier sui social, come ha spiegato pochi giorni fa Barbara d'Urso in un'intervista su Oggi, a incrinare il loro rapporto di amicizia: "Mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori - ha detto Carmelita - certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l'hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale".

Qualche giorno dopo sul profilo di Mara Venier ecco comparire una foto in cui ride di cuore, accompagnata da parole molto dure: "La miseria umana e intellettuale inevitabilmente si cerca e si attrae". Un post al vetriolo rivolto all'ex amica? I follower non hanno dubbi, ma lei non dà spiegazioni. Di certo sono parole dette "col cuore"...