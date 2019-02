Marcella Bella contro Amadeus, il clamoroso attacco in diretta: "Mi avete ripresa di nascosto"

Se il "trash", ormai vera e propria peculiarità di Canale 5, ha una succursale in Rai, questa è certamente il programma 'Ora o Mai Più', dove l'eroe Amadeus gestisce con maestria una giuria irriverente e fuori dagli schemi. Ieri l'ultimo episodio esilarante, che lo ha visto protagonista in prima persona, perché attaccato dalla cantante Marcella Bella.

Marcella Bella contro Amadeus

La produzione, infatti, ha mandato in onda un video realizzato nel backstage in cui la cantante si lamenta di non avere abbastanza spazio per cantare in trasmissione ("Devo cantare almeno un minimo. Sennò mi annoio a fare questa trasmissione. Sono venuta qui a fare cosa?"). Una scelta dettata dall'intenzione di scherzarci su, ma così non è stato. Marcella non l'ha presa benissimo ed è sbottata contro il conduttore, ambasciatore che ha portato pena. Il motivo? Non ha apprezzato di essere stata ripresa a sua insaputa.

"Devo ammettere che questa è una cosa che non è molto onesta da parte vostra - ha esclamato - Devo dire la verità: io non sapevo di essere ripresa. L’avete fatto di nascosto. Non sapevo di essere ripresa, non c’è la mia autorizzazione. Questa cosa non è stata onesta da parte vostra. Non mi avete detto nulla. C’era anche il viso tutto al buio". Poi l'apice: "Mi avete anche fatto un danno visivo perché non avevo le luci puntate in faccia. Ma la cosa brutta è che non hanno detto niente, mi hanno ripresa di nascosto".

Marcella Bella: "Mi avete fatto un danno televisivo, non avevo la luce in faccia durante la ripresa". Barbara D'Urso sei tu? #oraomaipiù — Alberto Caccia (@Alberto_Caccia) 23 febbraio 2019