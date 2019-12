"Se la persona è nulla, l'offesa è zero": il fidanzato di Federica Panicucci è furioso

Marco Bacini non le manda a dire. Ritrovatosi di fronte ad un commento al veleno di una hater, l'imprenditore e compagno di Federica Panicucci ha risposto a tono. Causa scatenante della lite è stata l'ultima intervista di 'coppia' rilasciata da Bacini e Paniucci a Verissimo.

L'attacco a Marco Bacini

Ma andiamo con ordine. La lite tra Bacini e la hater è avvenuta proprio sotto al profilo Instagram di Verissimo. "Mi sembrano Barbie e Big Jim - ha scritto la donna in calce ad una foto della coppia immortalata negli studi di Canale 5 - Niente di più triste che farsi sdolcinerie a vicenda. Io, io io...l'asino afferma e raglia. Poi lei con quest'aura in tv sembra un fantasma. Sono ridicoli, ci manca solo il Mulino Bianco e lo spot è fatto, mamma mia".

La replica di Marco Bacini

Parole cariche di livore, a cui Bacini ha risposto per le rime. "Carissima - ha replicato - credo che non ci sia niente di più triste che leggere commenti come il suo, e non lo dico per me o per noi, perché quando la persona (o il profilo) è niente l'offesa è zero, ma per lei che deve avere sicuramente una vita priva di affetti e trova una magra consolazione solo criticando e offendendo chi non conosce e per i quali non ha parametri reali per giudicare. Speriamo che lo spirito del Natale la renda più buona, ci sono anche parecchi film sul tema, li guardi nelle feste anzichè perder tempo su Instagram. Buone feste".

L'intervista di Marco Bacini e Federica Panicucci

Un vero e proprio botta e risposta di fuoco, su cui Panicucci invece ha preferito non pronunciarsi. Ma che cosa è avvenuto in questa intervista dello scandalo? Marco e Federica, sostanzialmente, hanno dichiarato la loro intenzione di convolare a nozze dopo tre anni d'amore. "Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo", hanno detto all'unisono. Non solo. La conduttrice di Mattino 5 ha anche raccontato che il compagno le è stato molto vicino nei momenti di difficoltà. "Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto". Parole altrettanto generose da parte dell'impreditore: "Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei".