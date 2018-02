Dance Dance Dance, Del Vecchio sbotta: "Siete vergognosi, la gente non è stupida"

Non l'ha presa benissimo, Marco Del Vecchio. Eliminato dal programma "Dance Dance Dance" nel corso dell'ultima puntata, l'ex calciatore della Roma ha scritto una serie di messaggi al veleno sui social contro il talent show in onda su Fox Life.

Nelle ultime ore, infatti, lo storico attaccante della squadra giallorossa ha "disseminato" su Instagram tanti post polemici nei confronti dei giudici. Da "Siete vergognosi, siete una barzelletta" a "Amicizie, simpatie, vicini di casa", "Bluff bluff bluff". Quindi il congedo: "La gente non è stupida, non siete credibili. Vi siete rovinati con le vostre mani. Adios"

L'eliminazione di Marco è dovuta al fatto che, secondo la giuria, non sarebbe riuscito a ballare in maniera sensuale nel corso del terzo serale. Un limite che lo ha condannato al "Dance Off". Forse, l’esibizione di Marco ha risentito dell’assenza della figlia Federica.