Maria De Filippi, frecciata a Andrea Damante in diretta a 'Uomini e Donne' | VIDEO

(In alto, il video della frecciata di Maria De Filippi e Giulia De Lellis ad Andrea Damante)

Tra gli spettatori d'eccezione della scelta di Andrea Zelletta, andata in onda oggi pomeriggio in diretta su Canale 5, c'era anche Giulia De Lellis, che proprio nello studi di 'Uomini e Donne' ha trovato (e poi perso, e poi ritrovato, in un eterno quanto misterioso ritorno di fiamma) l'amore, ovvero Andrea Damante. La relazione tra i due, però, nonostante un debutto idilliaco, è diventata poi sempre più burrascosa, tanto che oggi Maria De Filippi si è lasciata andare ad una frecciata.

La frecciata di Maria De Filippi e Giulia De Lellis ad Andrea Damante

Subito dopo la scelta di Andrea, infatti, Maria ha chiesto un commento a Giulia, che non è riuscita a trattenere una stoccata provocatoria a proposito dell'ex. "Speriamo che il nome...", ha detto a proposito di Zelletta, ricordando Damante. La ex corteggiatrice non ha concluso la frase, ma ha fatto un occhiolino decisamente eloquente. E la conduttrice ha rincarato la dose: "Ce ne sono pochi con quella testa lì - ha detto di Damante - Ha una testa particolare, molto affascinante ma pericolosina".

Maria si è poi rivolta a Zelletta: "Sarai buono e disciplinato", gli ha detto. E Natalia, la novella fidanzata, ha aggiunto: "Anche perché, se non fa il bravo, sa che cosa lo aspetta". "Anche tu, effettivamente, sei un bel peperino...", ha risposto Maria. "Quello che deve essere preoccupato, infatti, sono io", ha chiosato il tronista.