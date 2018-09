Il “caso Sara Affi Fella” scuote 'Uomini e Donne': la reazione di Maria De Filippi

Accuse, smentite iniziali, ammissioni di colpevolezza e scuse a scoppio ritardato sono gli ingredienti che in queste ore stanno condendo il caso mediatico sull’ex tronista Sara Affi Fella, rea di aver mentito a lungo alla redazione del programma ‘Uomini e Donne’.

Dopo il via vai di sospetti suffragati prima da testimonianze e poi dalla confessione della diretta interessata, le dichiarazioni di Nicola Panico sono arrivati come ciliegina (amarissima) sulla torta rancida della questione, commentata in rete dai follower (che hanno abbandonato in massa il profilo Instagram della Affi Fella fino a decretarne la cancellazione), dagli sponsor e dall’agenzia della modella (che si sono pubblicamente dissociati dal suo comportamento) e anche dagli addetti ai lavori come Raffaella Mennoia, autrice del programma preso in giro dalla 21enne.

“Maria De Filippi molto irritata”

Mentre tutti esprimono la loro opinione sull’accaduto via social, a restare trincerata in un silenzio pesante è il volto per eccellenza di ‘Uomini e Donne’, Maria De Filippi, anima di un programma che fino ad ora è finito al centro delle cronache mediatiche per quello per cui è nato, ovvero i romantici baci in esterna, la caciara simpatica di Tina Cipollari, le lacrime sui volti di corteggiatori rifiutati e giù di lì.

“Una storia così non l’ho mai sentita, mi auguro che ci sarà una spiegazione diversa da quella raccontata” era stato il commento al caldo della conduttrice che adesso, stando a quanto riporta Alberto Dandolo nella rubrica ‘Pillole di Gossip’ del settimanale Oggi, è definita “molto irritata” per tutta questa vicenda.

“Si ricorrerà agli avvocati e alle carte bollate?” è l’interrogativo che lascia appesi i lettori e i telespettatori incuriositi dalle conseguenze della colossale menzogna che, a quanto pare, non è proprio destinata a chiudersi con una pacca sulla spalla…