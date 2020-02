Uomini e Donne, Maria De Filippi tuona: “L'applauso contro chi sta male non lo capisco”

Maria De Filippi è intervenuta per rimproverare coloro che, durante la discussione che vedeva in difficoltà Arianna nella puntata dedicata al Trono Over di ‘Uomini e Donne’, hanno applaudito Marco da cui la dama si è sentita presa in giro.

“Perché gli dite bravo? E’ legittimo che si sia sentita presa in giro… Sta quasi per piangere e voi gli dite ‘bravo’? Io non capisco”, il commento della conduttrice: “L’applauso perché una sta male io non lo capisco. Anche tu Gemma, sempre attaccata all'amore, però lei sta per piangere e tu applaudi”.

Arianna e Marco si sono frequentati per un mese e, durante l'ultima puntata del programma, la dama ha saputo che il cavaliere ha interrotto la loro frequentazione perché ne avrebbe iniziata una nuova con Carlotta. A quel punto Arianna, con le lacrime agli occhi, ha mostrato tutta la delusione nei confronti dell’uomo, sostenuta da Maria che ne ha preso le difese.