GF, Mariana vs Luigi: lite furiosa davanti agli studi. Spunta il video

Tutto si può dire fuorché le liti tra Mariana Falace e Luigi Mario Favoloso siano architettate a beneficio degli ascolti. Gli ex concorrenti del "Grande Fratello", infatti, sono stati beccati durante uno scontro furioso davanti agli studi televisivi subito dopo la registrazione dell'ultima puntata del reality show.

Ad immortalare il litigio è stato (involontariamente) Angelo Sanzio. Il Ken umano stava registrando un video di saluto ai fan insieme all'amico Danilo quando, in sottofondo, sono divampate le grida di Mariana e Luigi. Non è ben chiaro cosa i due si stiano urlando contro, ma la concitazione del momento lascia intendere che non c'è alcuna prospettiva di pace per l'antipatia scoppiata all'interno della Casa. "Tu ti devi stare calmo, tu sei un piccolo uomo", grida la bella napoletana a Luigi, che replica urlando parole imprecisate...

In basso, il video della lite tra Mariana e Luigi, pubblicato dal sito Bitchyf.it