GF | Tutti contro Mariana, poi il faccia a faccia con Luigi: “Hai provato a baciarmi”

La resa dei conti di Mariana Falace, eliminata al televoto contro Simone e Danilo, è arrivata in studio corredata da immancabili discussioni e ‘chiarimenti’ che volevano fare luce su alcuni episodi avvenuti durante la sua permanenza nel reality.

Prima destinataria delle parole della napoletana è stata Patrizia con cui aveva già avuto un duro faccia a faccia nella scorsa settimana: “Sei prepotente e mi hai preso a parole. Per le regole del gioco avevo il diritto di non dirti nulla e tu non avevi alcun motivo per scagliarti così contro Aida” ha detto Mariana, zittita più volte da Patrizia e ripresa anche da Cristiano Malgioglio che ha commentato: “"Sei stata una grande stratega. Avresti potuto vincere il Grande Fratello”.

“Luigi ha provato a baciarmi”

La circostanza che Mariana e Luigi, squalificato poco prima, fossero in studio insieme ha portato ad un inevitabile confronto su un presunto bacio che sarebbe stato “tentato” dall’imprenditore verso la modella.

“Luigi ha provato a baciarmi” ha detto Mariana; “No non è vero. Tutti mi dicevano che lei ci stava provando con me. Io ho solo provato a vedere se era vero, le ho preso il volto dietro la tenda del confessionale, ma lei si è allontanata” si è giustificato lui prima che una clip mostrasse l’accaduto.

“Non volevo si sapesse per non metterlo in difficoltà. Io giro che quest’uomo non mi piace, non è il mio prototipo” ha aggiunto Mariana che, rispetto al suo rapporto con Alberto, ha ribadito: “Ho sentito un tasporto, ma con lui non c’è stato nulla. Tutti i baci che avete visto facevano parte della prova”.