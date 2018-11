Marina La Rosa affonda Corona: "Un povero demente". E ne ha anche per Asia Argento

Marina La Rosa a ruota libera. Intervistata su Radio2 nel programma 'I Lunatici', la ex gieffina è stata chiamata a commentare la nuova coppia Asia Argento-Fabrizio Corona e non ha risparmiato critiche.

In particolare, Marina ha spiegato di non aver mai apprezzato Corona e di essersi ricreduta anche su Asia, che fino a poco tempo fa considerava una grande donna. "(Fabrizio, ndr) L'ho sempre un po' considerato un povero demente, un ragazzo che si arrabattava - ha affermato - Mentre Asia Argento è sempre stata una gnocca pazzesca, un po' maledetta, una persona affascinante nel suo essere bizzarra, diversa".

Poi ha rincarato la dose. "Corona per me è sempre stato una persona di poco conto, un povero Cristo, mentre Asia la ritenevo una persona affascinante, interessante. Oggi invece mi devo ricredere, penso che siano entrambi un po' poveri. Asia è più grande di me, dovrebbe essere una donna, non dico risolta, però non una che va a un appuntamento a parlare con Corona e dopo due minuti ha già la storia con lui. Corona bello? A me piacerebbe di più uno bruttino, che sappia molte cose, con cui poter parlare tanto"

Corona e Asia non hanno (ancora) risposto alla ex "gatta morta" del 'Grande Fratello'.