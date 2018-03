Il marito di Eva Henger attacca Gabriele Parpiglia: “Finto samaritano, risparmia giochetti”

Massimilano Caroletti, marito di Eva Henger, attacca Gabriele Parpiglia, giornalista ed autore televisivo. Oggetto del contendere la foto della presunta riappacificazione di Eva e Francesco Monte pubblicata ieri da Parpiglia tra le sue Instagram Stories: lo scatto immortala i due insieme, sorridenti ed abbracciati, intenti a scattare un selfie con Pio e Amedeo dietro le quinte del ‘Maurizio Costanzo Show’; sotto la didascalia: “Incredibile”. E sono molti quelli che hanno visto nell'immagine il simbolo della serenità ritrovata dopo il Canna-Gate". La pace, però, a quanto dice Caroletti, non sarebbe mai avvenuta: “Non è successo niente, se non posare gentilmente per un selfie”, precisa sui social.

“L’incredibile furbata di Gabriele Parpiglia! – scrive il produttore con toni polemici su Instagram, mettendo in allegato l’immagine - Caro Gabriele (caro si fa per dire) questi giochetti potresti tranquillamente risparmiarteli... Nessuna pace NESSUNA! E più insisti e più continuo! Finto samaritano autore dell’Isola, del Costanzo e di Emigratis!”.

Va detto che Parpiglia non ha mai parlato di una vera e propria pace tra i due. La deduzione è arrivata logicamente da parte dei più poiché, considerato che da settimane i due erano in litigio – tanto da evitare fino ad oggi lo scontro diretto e tanto da parlare di “vie legali” – risulta strano vederli improvvisamente affiatati e vicini. Chi ha parlato, invece, esplicitamente di “pace fatta” è stata Betty Soldati, professionista della comunicazione, presente ieri durante la registrazione del talk di Canale 5.

Parpiglia al momento non ha risposto alla provocazione.